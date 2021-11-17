Оперштаб сообщил о выявленных за сутки 36 626 новых случаях заражения COVID-19

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17 ноября 2021, 12:25

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Оперштаб в среду сообщил о выявленных за сутки 36 626 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели и выписаны 36 388 пациентов. В России уже несколько дней наблюдается снижение числа новых заболевших ковидом. По мнению экпертов, это благодаря нерабочим дням.

По данным оперштаба, в Москве за сутки коронаврус диагностирован у 2 966 человек. В Санкт-Петербурге - 2 793. Самарская область на третьем месте - 1 785 новых случаев COVID-19. Подмосковье - 1 691 случай.

В Крыму выявлено 867 новых случаев коронавируса. Более 700 новых случаев за сутки выявлено в Нижегородской, Воронежской, Свердловской областях и Краснодарском и Красноярском краях.

Чуть менее 700 - 696 - в Пермском крае. 678 - в Башкирии, 645 - в Ростовской области, 638 - в Саратовской области. Менее 600 - Челябинской, Омской, Иркутской, Смоленской областях. 548 случая - в Хабаровском крае, 535 - в Алтайском крае, 517 - в Ставропольском крае, 506 - в Ульяновской области.

Всего в России за период пандемии выявлено 9 млн 182 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Скончались от последствий коронавируса 259 084 человек.

За сутки скончались 1 247 пациентов с COVID-19. Это максимальное количество летальных исходов за период пандемии, это новый антирекорд.

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