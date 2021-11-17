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В России за сутки умерли 1 247 пациентов с COVID-19, это максимум за период пандемии

, 11:43

В России за сутки умерли 1 247 пациентов с COVID-19, это максимум за период пандемии
фото: pixabay.com

В России за сутки скончались 1 247 пациентов от последствий коронавирусной инфекцией COVID-19. Это максимальное количество летальных исходов за период пандемии, это новый антирекорд.

По данным оперативного штаба, опубликованным в среду, 17 ноября, в Москве скончались 96 человек с подтвержденным ковидом, в Петербурге - 84, в Краснодарском крае - 58.

Всего в России за время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции из жизни ушли 259 084 человек.

Сегодня стало известно о смерти от ковида танцовщицы Кристины Асмаловской. Телеведущая, участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась в возрасте 41 года.

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