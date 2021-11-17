Участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла в 41 год от COVID-19

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 ноября 2021, 09:11

Марат Башаров и Кристина Асмаловская, фото: Pravda Komsomolskaya globallookpress.com

Телеведущая, танцовщица, участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская ушла из жизни в возрасте 41 года. О том, что Кристина Асмаловская скончалась от коронавирусной инфекции COVID-19, написала в Facebook ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Ведущая программы для детей написала про Кристину: «В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!».

Татьяна Черняева уточнила, что Кристине Асмаловской был 41 год, от COVID-19 она не прививалась.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. Выпускница РАТИ-ГИТИС.

Кристина Асмаловская в 2012 году в паре с актёром театра и кино Маратом Башаровым приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Пара заняла третье место. Асмаловская также известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости