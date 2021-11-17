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На Украине выявили одиннадцать вариантов штамма COVID-19 «дельта»

, 16:40 Источник: РИА "Новости"

На Украине выявили одиннадцать вариантов штамма COVID-19 «дельта»
тест на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

Украинские ученые выявили на территории страны одиннадцать различных вариантов штамма коронавируса нового типа "дельта". Об этом заявили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики.

Уточняется, что на Украине в настоящий момент полностью царит штамм "дельта". Почти 60% образцов, изученных украинскими специалистами, относятся к "индийскому" варианту B.1.617.2.

Однако ученые выявили еще десять других мутаций, которые пришли на территорию страны из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и государств Европы и Африки.

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