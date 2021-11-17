В Китае произошла крупнейшая вспышка штамма «Дельта»

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17 ноября 2021, 10:51

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в КНР ежедневно фиксируются новые вспышки коронавируса. С начала ноября в порту Далянь коронавирусом заражается по два десятка человек. По сравнению с другими государствами это немного, но Китай следует программе нулевой терпимости к патогену.



В стране установлены жёсткие барьеры для заражённых граждан. За ними ведётся слежка. Если в районе заболевает несколько человек, все центры развлечений закрываются, общественный транспорт работает с серьёзными ограничениями.



Профессор эпидемиологии в университете Оксфорда Чэнь Чжэньминь считает, что Китай будет оставаться закрытым государством ещё на протяжении года. Правительству удалось добиться успехов в борьбе с вирусом, что получило большое одобрение населения. Вспышки происходят в тех районах, где начинаются послабления норм. Директор Центра политики Стэнфордского университета Джейсон Ван указывает на сложности системы здравоохранения Китая. Сейчас получить медицинскую помощь в стране крайне сложно. Рост заболеваний сразу приводит к наплыву пациентов в госпитали, что ведёт за собой рост недовольства населения и риск возникновения общественных беспорядков. Правящая Коммунистическая партия Китая дорожит своей репутацией, поэтому эпидемиологических послаблений в ближайшие месяцы в Китае не предвидится.

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