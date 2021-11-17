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Депутат Рады Рабинович сообщил об имеющемся у Запада плане по остановке «Северного потока — 2»

, 10:17 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Рабинович сообщил об имеющемся у Запада плане по остановке «Северного потока — 2»
Вадим Рабинович, фото из соцсети

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что у Запада есть план, как остановить запуск газопровода "Северный поток — 2".

По мнению Рабиновича, в Европе для остановки "Северного потока — 2" сошлются на миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Депутат Рады также полагает, что Запад пытается остановить запуск российского газопровода, учитывая сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

В эфире телеканала "Украина 24" Вадим Рабинович сказал следующее: "Для того, чтобы остановить "Северный поток — 2" в настоящее время раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной".

Украинский политик напомнил о заявлении США про необходимость ввести санкции и остановить "Северный поток — 2", поскольку Штатам "нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы".

Депутат Рады подчеркнул, что заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией выгодны  и власти Украины, так как это позволяет создавать панику среди украинских граждан и отвлекать население от внутренних проблем.

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