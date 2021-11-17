Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

Аргументы Недели → В мире 13+

17 ноября 2021, 08:57 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

На решение регулятора в ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может влиять политика. Член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер предположил, германский регулятор намерен выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

Федеральное сетевое ведомство Германии накануне приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", и уже на должна подать повторную заявку. В минэнерго Германии решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

Комментируя приостановку сертификации трубопровода, Брайнингер сказал, что сложно уточнить, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия.

По словам политика, не исключено, что регулятор нашел повод для отказа в сертификации.

Брайнингер напомнил, что коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован. Он подчеркнул, что политический компонент есть, и этот проект был политизирован с самого начала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости