Германский политик Брайнингер объяснил задержку сертификации «Северного потока — 2»: Проект политизирован с самого начала

На решение регулятора в ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может влиять политика. Член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер предположил, германский регулятор намерен выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.
Федеральное сетевое ведомство Германии накануне приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", и уже на должна подать повторную заявку. В минэнерго Германии решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Комментируя приостановку сертификации трубопровода, Брайнингер сказал, что сложно уточнить, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия.
По словам политика, не исключено, что регулятор нашел повод для отказа в сертификации.
Брайнингер напомнил, что коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован. Он подчеркнул, что политический компонент есть, и этот проект был политизирован с самого начала.
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