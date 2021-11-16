Немецкий дипломатический источник: приостановка процесса сертификации «СП-2» может продлиться 4-6 недель

СМИ со ссылкой на немецкий дипломатический источник сообщили, что приостановка процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2» не приведет к увеличению сроков его завершения.
«Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства»,- пояснил собеседник.
Он отметил, что приостановка сертификации «Северного потока-2» может продлиться 4-6 недель.
Ранее представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград назвала регуляторным вопросом приостановку сертификации Nord Stream 2.
При этом немецкий депутат Оливер Кришер поддержал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, потому что Германия в «Северном потоке-2» не нуждается.
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