Погранстража Польши сообщила о ранении пограничницы во время нападения мигрантов

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16 ноября 2021, 16:59

польско-белорусская граница, фото: Henadz Zhinkov/XinHua/globallookpress.com

Во вторник, 16 ноября, в ходе стычек с мигрантами на польско-белорусской границе сотрудница пограничной стражи Польши получила ранение. Беженцы обкидывали полицейских и пограничников камнями и бутылками, в ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

«Сотрудница пограничной службы из «Кузницы» (пункт пропуска на гродненском участке границы с Белоруссией) пострадала во время сегодняшнего нападения иностранцев на польскую границу. Она получила удар камнем»,- пояснили в официальном Twitter - аккаунте Погранстражи.

Пострадавшую доставили в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что во время сдерживания нелегальных мигрантов на границе с Польшей тяжелое ранение получил полицейский.

Также пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин раскрыл подробности ситуации с беженцами на границе.

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