Представитель спецслужб Польши Жарин сообщил о применении водомётов и слезоточивого газа на границе с Белоруссией
16 ноября 2021, 16:04
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин раскрыл подробности ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Во вторник пограничники начали операцию по сдерживанию беженцев, которые пытались нелегально прокинуть в страны Евросоюза.
Мигранты обкидывали пограничников камнями и палками, в ответ в ответ против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В результате стычек тяжелое ранение получилполицейский, у него перелом костей черепа. Также известно о пострадавших от слезоточивого газа с белорусской стороны, в том числе журналистах.
«Наши солдаты и пограничники выполнили задание прекрасно. Первая волна атак на границе сдержана»,- написал в Twitter Жарин.
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