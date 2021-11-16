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Military Watch: вооружение российской «Арматы» тактическими ядерными боеприпасами стало бы проблемой для НАТО

, 15:32 Источник: «ПолитРоссия»

Military Watch: вооружение российской «Арматы» тактическими ядерными боеприпасами стало бы проблемой для НАТО
Танк «Армата», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Вооружение российского танка Т-14 «Армата» тактическими ядерными снарядами стало бы проблемой для Североатлантического альянса. На это указывается в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Сайт Military Watch пишет, что оснащение «Арматы» 152-мм пушкой «обеспечило бы значительное огневое преимущество над всеми другими танками». Такое орудие ранее было интегрировано в Т-80, который является прямым предшественником Т-14, отмечает портал.

Американский ресурс констатировал, что 152-мм пушку можно использовать для стрельбы тактическими ядерными боеприпасами. Вооружение «Арматы» данными снарядами стало бы проблемой для НАТО, считают в Military Watch.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, британский генерал Ник Картер заявил, что западный блок должен быть готов к вероятному военному конфликту с Россией.

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