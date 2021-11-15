Британский генерал Ник Картер: НАТО должно быть готово к возможной войне с Россией

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15 ноября 2021, 12:24

Учения НАТО, Paolo Bovo / globallookpress.com

Североатлантический альянс должен быть готов к возможному военному конфликту с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил генерал Ник Картер, уходящий в отставку начальник штаба обороны Великобритании.

Генерал озвучил мнение, согласно которому РФ в настоящий момент представляет большую опасность для Восточной Европы, чем восемь лет назад, когда Картер занял свою должность. Тревожными сигналами он назвал напряженность на границе между Польшей и союзницей Москвы Белоруссией из-за мигрантов, а также признаки того, что российские подразделения могут сосредоточиться вдоль украинских государственных рубежей.

НАТО должно быть готово к возможной войне с Россией, полагает процитированный The Guardian британский генерал.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание The National Interest спрогнозировало, что силам западного блока будет трудно защититься от ракет «Циркон» в случае конфликта в Черном море.

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