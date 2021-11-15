National Interest: силам НАТО будет трудно защититься от российских гиперзвуковых «Цирконов» в случае конфликта в Черном море

Силам Североатлантического альянса будет трудно защититься от российских гиперзвуковых ракет «Циркон», если в акватории Черного моря разгорится конфликт. Об этом говорится публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
The National Interest (NI) пишет, что Москва может использовать «Цирконы», которые в состоянии летать в девять раз быстрее скорости звука, против стран и союзников НАТО в Черноморском регионе. Издание отмечает, что в случае конфликта РФ способна атаковать ракетами флот и прибрежные районы Украины, Румынии и Болгарии.
«Конечно, атакующее оружие, движущееся с гиперзвуковой скоростью, будет трудно обнаружить и защититься от него», — указывает NI.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высказал прогноз, согласно которому от Германии и США может ничего не остаться, если произойдет их военное столкновение с Россией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.