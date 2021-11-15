National Interest: силам НАТО будет трудно защититься от российских гиперзвуковых «Цирконов» в случае конфликта в Черном море

Аргументы Недели → В мире 13+

15 ноября 2021, 10:02 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Силам Североатлантического альянса будет трудно защититься от российских гиперзвуковых ракет «Циркон», если в акватории Черного моря разгорится конфликт. Об этом говорится публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что Москва может использовать «Цирконы», которые в состоянии летать в девять раз быстрее скорости звука, против стран и союзников НАТО в Черноморском регионе. Издание отмечает, что в случае конфликта РФ способна атаковать ракетами флот и прибрежные районы Украины, Румынии и Болгарии.

«Конечно, атакующее оружие, движущееся с гиперзвуковой скоростью, будет трудно обнаружить и защититься от него», — указывает NI.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высказал прогноз, согласно которому от Германии и США может ничего не остаться, если произойдет их военное столкновение с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости