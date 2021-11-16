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Avia.pro: армия Турции не решается наступать в Сирии, опасаясь попасть под вакуумные бомбы, которыми ВКС России атакуют боевиков

, 09:16 Источник: Avia.pro

Avia.pro: армия Турции не решается наступать в Сирии, опасаясь попасть под вакуумные бомбы, которыми ВКС России атакуют боевиков
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Турецкая армия не решается наступать в Сирии, опасаясь попасть под вакуумные бомбы, которыми российские ВКС атакуют боевиков, действующих в арабской республике. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в середине октября объявил о готовности провести новую военную операцию в соседней стране. Портал Avia.pro пишет, что «турецкая армия уже более месяца находится на территории Сирии, однако Анкара не решается идти в наступление».

Как отмечает сайт, силы Турции боятся попасть под вакуумные бомбы, которые ВКС РФ сбрасывают на сирийских боевиков. В процитированном материале указывается, что «только за минувшие сутки» российская авиация «нанесла не менее четырех ударов» данными снарядами по представителям бандформирований.

Ранее то же сетевое издание сообщило, что снаряды «Краснополь» сравняли с землей штаб протурецких боевиков в Идлибе.

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