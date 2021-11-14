Ресурс Avia.pro: российские снаряды «Краснополь» сравняли с землей штаб протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские артиллерийские снаряды «Краснополь» сравняли с землей штаб протурецких боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Интернет-ресурс Avia.pro сообщил о применении «Краснополей» по штабу поддерживаемых Анкарой бандитов, который был оборудован в одном из густонаселенных районов города Тафтаназа в провинции Идлиб. В результате ударов объект боевиков сравняли с землей, указывается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе тот же сайт написал, что ВКС России ликвидировали несколько десятков протурецких бандитов в ходе атаки по комплексу зданий в Идлибе.
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