Ресурс Avia.pro: российские снаряды «Краснополь» сравняли с землей штаб протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

14 ноября 2021, 10:13 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские артиллерийские снаряды «Краснополь» сравняли с землей штаб протурецких боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-ресурс Avia.pro сообщил о применении «Краснополей» по штабу поддерживаемых Анкарой бандитов, который был оборудован в одном из густонаселенных районов города Тафтаназа в провинции Идлиб. В результате ударов объект боевиков сравняли с землей, указывается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же сайт написал, что ВКС России ликвидировали несколько десятков протурецких бандитов в ходе атаки по комплексу зданий в Идлибе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости