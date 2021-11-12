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Avia.pro: ВКС России уничтожили несколько десятков протурецких боевиков в ходе атаки по комплексу зданий в сирийском Идлибе

, 13:09 Источник: Avia.pro

Avia.pro: ВКС России уничтожили несколько десятков протурецких боевиков в ходе атаки по комплексу зданий в сирийском Идлибе
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС России ликвидировали несколько десятков протурецких боевиков в ходе атаки по комплексу зданий в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Как отмечает портал Avia.pro, в результате осуществленной разведки российские силы обнаружили, что в комплексе зданий в районе одного из населенных пунктов в провинции Идлиб находятся штаб протурецких бандитов и склад их вооружения. В ходе последовавшего удара ВКС РФ по объекту были уничтожены несколько десятков боевиков, указывает сайт.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что Турция «пошла на провокацию», атаковав курдов в километре от периметра военной базы России в сирийском Эль-Камышлы.

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