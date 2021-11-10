Avia.pro: Турция «пошла на провокацию», атаковав курдов в километре от периметра военной базы России в в сирийском Эль-Камышлы

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 07:33 Источник: Avia.pro

Военный, pixabay.com

Турция «пошла на провокацию», атаковав курдов в километре от периметра российской военной базы в в сирийском городе Эль-Камышлы. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад силы Анкары с помощью дрона атаковали группу курдов в километре от периметра базы РФ, расположенной в Эль-Камышлы. Сайт отмечает, что «Турция осознанно пошла на провокацию и подвергла опасности жизни российских военных».

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что израильские самолеты намеренно выпустили две крылатые ракеты в сторону базы России в сирийском Тартусе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости