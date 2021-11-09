Сайт Avia.pro: израильские истребители намеренно выпустили две крылатые ракеты в сторону базы России в сирийском Тартусе

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9 ноября 2021, 09:26

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Истребители ВВС Израиля намеренно выпустили две крылатые ракеты в сторону российской базы в сирийском Тартусе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что минувшей ночью воздушные силы еврейского государства совершили очередной налет на Сирию, ударив по нескольким военным объектам на территории провинции Хомс. Сайт пишет, что в ходе данной атаки израильские истребители намеренно выпустили две крылатые ракеты в сторону базы РФ в Тартусе. Снаряды были перехвачены.

В процитированной публикации указывается на то, что случившееся «стало целенаправленным актом, направленным главным образом на проверку боеготовности российских средств ПВО».

Ранее то же сетевое издание допустило, что Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за армии РФ в арабской республике.

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