Ресурс Avia.pro: Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за армии России в арабской республике

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7 ноября 2021, 13:23 Источник: Avia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Riccardo Antimiani / globallookpress.com

Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за российской армии в арабской республике. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в середине октября заявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Сайт Avia.pro констатирует, что в настоящий момент подразделения Анкары, переброшенные в соседнюю страну, «продолжают демонстрировать пассивность». Ресурс отмечает, что Турция может отказаться от наступления из-за армии РФ, присутствующей на сирийской территории. Портал указал на то, что некоторое время назад произошло «недвусмысленное усиление» патрулирования воздушного пространства арабской республики российской авиацией.

Ранее на текущей неделе то же сетевое издание написало, что протурецкие боевики в Сирии «стали идеальной мишенью» для ракет РФ после того, как выложили видео своих позиций.

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