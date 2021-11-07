Аргументы Недели В мире 13+

Ресурс Avia.pro: Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за армии России в арабской республике

, 13:23 Источник: Avia.pro

Ресурс Avia.pro: Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за армии России в арабской республике
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Riccardo Antimiani / globallookpress.com

Турция может отказаться от военного наступления в Сирии из-за российской армии в арабской республике. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в середине октября заявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Сайт Avia.pro констатирует, что в настоящий момент подразделения Анкары, переброшенные в соседнюю страну, «продолжают демонстрировать пассивность». Ресурс отмечает, что Турция может отказаться от наступления из-за армии РФ, присутствующей на сирийской территории. Портал указал на то, что некоторое время назад произошло «недвусмысленное усиление» патрулирования воздушного пространства арабской республики российской авиацией.

Ранее на текущей неделе то же сетевое издание написало, что протурецкие боевики в Сирии «стали идеальной мишенью» для ракет РФ после того, как выложили видео своих позиций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью