Сайт Avia.pro: артиллерия ЛНР уничтожила полевой штаб армии Украины под Орехово-Донецким

Артиллерия самопровозглашенной ЛНР уничтожила полевой штаб Вооруженных сил Украины, который был расположен под селом Орехово-Донецкое Луганской области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что артиллеристы ЛНР «обрушили шквальный огонь» на позиции противника в районе Орехово-Донецкого. В результате атаки с применением 122-мм и 152-мм снарядов оказался уничтожен полевой штаб ВСУ, отмечается в процитированном материале. Данных о вероятных потерях киевских военных пока нет.
Ранее во вторник сообщалось, что тот же портал высказал версию, согласно которой Великобритания могла перебросить на Украину первую группу своих десантников.
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