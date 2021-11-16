Сайт Avia.pro: артиллерия ЛНР уничтожила полевой штаб армии Украины под Орехово-Донецким

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16 ноября 2021, 08:39 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Артиллерия самопровозглашенной ЛНР уничтожила полевой штаб Вооруженных сил Украины, который был расположен под селом Орехово-Донецкое Луганской области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что артиллеристы ЛНР «обрушили шквальный огонь» на позиции противника в районе Орехово-Донецкого. В результате атаки с применением 122-мм и 152-мм снарядов оказался уничтожен полевой штаб ВСУ, отмечается в процитированном материале. Данных о вероятных потерях киевских военных пока нет.

Ранее во вторник сообщалось, что тот же портал высказал версию, согласно которой Великобритания могла перебросить на Украину первую группу своих десантников.

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