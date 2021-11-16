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Avia.pro: Великобритания могла перебросить на Украину первую группу своих десантников на прибывшем в Киев самолете

, 08:04 Источник: Avia.pro

Avia.pro: Великобритания могла перебросить на Украину первую группу своих десантников на прибывшем в Киев самолете
Британские военные, Patrick Pleul / globallookpress.com

Великобритания могла перебросить на Украину первую группу своих десантников на приземлившемся в Киеве самолете. Соответствующая версия высказана в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

На прошлой неделе издание The Mirror проинформировало, что до 600 британских десантников готовы к развертыванию на украинской территории на фоне опасений «вторжения» России в бывшую советскую республику.

Сайт Avia.pro пишет сегодня, что несколько часов назад в Киев прибыл самолет Королевских ВВС. Портал отмечает, что «борт вполне мог осуществлять перевозку первой группы британских военнослужащих».

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