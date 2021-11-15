Экс-депутат Рады Журавко: Западу для развязывания войны Киева против России осталось найти на Украине «Гитлера XXI века»

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15 ноября 2021, 19:26 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Западу для развязывания войны Киева против Российской Федерации осталось найти на Украине «Гитлера XXI века». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады.

По словам Журавко, западные государства подталкивают Украину к столкновению с Москвой, поскольку «им нужны богатства России и не нужен мощный сосед». Собеседник журналистов отметил, что для запуска военной операции Киева против РФ Западу не хватает в бывшей советской республике лидера, который подходил бы для выполнения данной задачи.

«Ему только осталось найти Гитлера XXI века. Покамест с этим не все получается. Кого бы они ни привели на Украину, все трусят или ведут себя неадекватно. Но рано или поздно конфликт вспыхнет, он неизбежен», — заявил Алексей Журавко.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал прогноз, согласно которому российские военные возьмут Украину «под прицел», если на ее территории будут размещены вооружения НАТО.

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