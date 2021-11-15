Военные в Судане не могут удержать власть

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15 ноября 2021, 17:36

После смены власти в Судане к управлению страной пришли военные. Однако население не признаёт их легитимность и выступает против на митингах и акциях протеста. Во время последнего выступления шесть человек были убиты, десятки ранены.



Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан утверждает, что беззаконие творится во благо государства и простых людей. По итогам последнего заседания совета стало известно о создании нового правительства, в которое войдут гражданские лица.



Власти задерживают журналистов и владельцев телеканалов, которые освещают протесты и влияют на настроения людей. Последний протест состоялся 13 ноября, в нём приняли участие более полумиллиона человек.



Власти Англии, ЕС и США ранее призывали переформатированный Суверенный совет восстановить Абдаллу Хамдока в должности главы кабинета министров. Европа и Запад сообщили в Хартум, что экономическое сотрудничество в случае продолжения протестов будет остановлено. Совет Безопасности ООН пока не принимал никаких резолюций относительно ситуации в Судане. В международном ведомстве отказались осуждать какую-либо сторону, а лишь указали на необходимость диалога.

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