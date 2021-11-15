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Издание Avia.pro: в Донбассе оператор украинского дрона попал под удар вражеской самоходки

, 16:27 Источник: Avia.pro

Издание Avia.pro: в Донбассе оператор украинского дрона попал под удар вражеской самоходки
Самоходки 2С9 «Нона-С», Vadim Savitsky / globallookpress.com

В Донбассе оператор украинского беспилотника попал под удар самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что в зоне конфликта на востоке Украины под удар самоходки «Нона-С» попал оператор киевского дрона. Инцидент был запечатлен на видео, которое разместил портал.

В процитированном материале отмечается, что, «судя по всему, вычислить местоположение оператора удалось благодаря используемым ополчением средствам радиоэлектронной и радиотехнической разведки».

В каком районе Донбасса произошел данный случай, сайт не уточнил.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский ведущий Игорь Кондратюк озвучил точку зрения, согласно которому Запад не будет воевать с Россией из-за риска ядерного конфликта, способного «уничтожить все».

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