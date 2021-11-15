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Украинский ведущий Кондратюк: Запад не будет воевать с Россией из-за риска ядерного конфликта, который «может уничтожить все»

, 12:53

Украинский ведущий Кондратюк: Запад не будет воевать с Россией из-за риска ядерного конфликта, который «может уничтожить все»
Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Запад не будет воевать с Российской Федерацией из-за риска ядерного конфликта, который «может уничтожить все». Такую точку зрения высказал украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк.

Кондратюк в ходе беседы со СМИ ответил на вопрос, почему Запад не в состоянии «урезонить» Москву.

«Кто будет воевать с РФ? Никто. Кому это надо? Это ведь ядерная война, которая может уничтожить все», — отметил ведущий.

Он добавил, что в ситуации, когда «мир жует сопли и столько позволяет России», Украине остается только укреплять свои Вооруженные силы и «проводить реформы».

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» Крыма и развязывании конфликта на территории Донбасса. Согласно позиции России, она не является участницей вооруженного противостояния в регионе, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с международными правовыми нормами.

Как сообщалось ранее сегодня, британский генерал Ник Картер заявил, что НАТО должно быть готово к возможной войне с РФ.

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