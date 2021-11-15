В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной перевозки мигрантов

Двум гражданам России предъявлено обвинение в организации нелегальной перевозки мигрантов с Ближнего Востока в Германию через Польшу. Об этом сообщает прокуратура Польши.
Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте ведомства. «Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины» - говорится в сообщении.
По информации, опубликованной на сайте, оба россиянина — выходцы их Чечни. Обвиняемым, по законодательству Польши, грозит до восьми лет лишения свободы. Как сообщила прокуратура, следствие по этому делу ведется с августа 2020 года. По нему проходят 5 обвиняемых по 12 эпизодам.
«Члены группы работали во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока», - указывается в сообщении.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.
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