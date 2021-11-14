Глава МИД Великобритании Трасс обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс возложила ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе на Россию. Дипломат призвала Москву "оказать давление" на Минск, чтобы положить кризису конец.
Лиз Трасс в статье для издания Sunday Telegraph подчеркнула, что в сложившейся ситуации "Россия несет четкую ответственность". По мнению главы британского Министерства иностранных дел, именно Москва должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы миграционный кризис прекратился и начался диалог.
Трасс назвала происходящее "тщательно разработанным кризисом", который якобы должен отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" со стороны Минска.
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