Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Белоруссией

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13 ноября 2021, 13:40

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Польская полиция сообщила, что тело гражданина Сирии обнаружили на территории республики недалеко от границы с Белоруссией. Последние несколько недель на границе между странами скопились мигранты в надежде попасть в Европу.

«Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности»,- говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Отмечается, что проведенные на месте происшествия мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти.

Напомним, что с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.

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