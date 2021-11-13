Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Белоруссией
13 ноября 2021, 13:40
Польская полиция сообщила, что тело гражданина Сирии обнаружили на территории республики недалеко от границы с Белоруссией. Последние несколько недель на границе между странами скопились мигранты в надежде попасть в Европу.
«Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности»,- говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
Отмечается, что проведенные на месте происшествия мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти.
Напомним, что с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.
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