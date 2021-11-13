Дипломат Лукьянцев сообщил о праве мигрантов на польско-белорусской границе обратиться в суд

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13 ноября 2021, 10:33 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что мигранты на польско-белорусской границе могут обратиться суд с жалобами на те или иные действия про них.

«Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – это комитет против пыток»,- пояснил дипломат.

Лукьянцев отметил, что в обоих случаях «пострадавшие, жертвы или международные НПО» могут подать жалобы на действия властей. Он добавил, что Польша и Литва являются участниками этих международных договоров.

Также дипломат напомнил о Европейской конвенции по правам человека, где высшим надзирающим органом является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Лукьянцев выразил мнение, что соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать по вопросу миграционного кризиса на границе с Польшей.

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