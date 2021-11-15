Ресурс Avia.pro: военный самолет США приблизился на расстояние в семь километров к границам России в районе Новороссийска

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15 ноября 2021, 11:00 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Военный самолет Соединенных Штатов приблизился на расстояние в семь километров к границам Российской Федерации в районе Новороссийска. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевых СМИ.

Интернет-ресурс Avia.pro информирует, что сегодня утром американский Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для обнаружения и уничтожения вражеских субмарин, «едва не влетел» в воздушное пространство РФ в районе Новороссийска, «начав разворот всего лишь в семи километрах от границ» страны. Портал отмечает, что «самолет совершил провокацию совершенно осознанно».

Как сообщалось ранее в понедельник, издание The National Interest написало, что силам НАТО будет трудно защититься от российских гиперзвуковых ракет «Циркон» в случае конфликта в Черном море.

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