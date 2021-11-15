Портал Avia.pro: войска Азербайджана захватили несколько опорных пунктов армии Армении

Вооруженные силы Азербайджана захватили несколько опорных пунктов армянской армии. Соответствующее утверждение высказано в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Накануне появилась информация, согласно которой азербайджанские войска попытались провести наступательные действия в восточном направлении, чтобы пересечь границу с Арменией и вторгнуться в Гергаркуникскую область.
Сайт Avia.pro пишет сегодня, что силам Баку «удалось не только закрепиться на территории соседнего государства, но и захватить несколько ключевых опорных пунктов ВС Армении». Риск возникновения нового вооруженного конфликта в Закавказье «очень велик», указывает портал.
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