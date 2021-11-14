Войска Азербайджана предприняли наступление на территорию Армении

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2021, 15:43

Фото: Соцсети

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана днем в воскресенье попытались провести наступательные действия в восточном направлении, чтобы пересечь границу с Арменией и вторгнуться в Гергаркуникскую область. Обстановка в районе боевых действий напряженная. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минобороны Республики Армения(МО РА).

В сводке МО РА говорится: «ВС Азербайджана в 13:00 14 ноября попытались обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника установиться на данной территории».

Не смотря на предпринятые меры обстановка в вышеуказанном районе оставаться напряженной. Военное ведомство Армении уточнило: «В настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры по развязке ситуации. С армянской стороны пострадавших нет».

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