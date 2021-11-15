Сайт Avia.pro: под Алчевском под удары войск Украины попали три танковых батальона ЛНР

Под контролируемым ЛНР Алчевском под удары Вооруженных сил Украины попали три танковых батальона Народной милиции самопровозглашенной республики. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что ВСУ атаковали место развертывания бронетанковых сил ЛНР в районе города Алчевска. Сайт отмечает, что «удары пришлись точно на позиции трех танковых батальонов». Потери Народной милиции уточняются.
Какие вооружения использовали киевские военные в ходе атаки, в процитированном материале не указывается.
Ранее в понедельник тот же интернет-ресурс сообщил, что украинским силовикам удалось прорваться вглубь территории ДНР на полтора километра на юге Донецкой области.
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