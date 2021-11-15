Сайт Avia.pro: под Алчевском под удары войск Украины попали три танковых батальона ЛНР

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15 ноября 2021, 07:55 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Под контролируемым ЛНР Алчевском под удары Вооруженных сил Украины попали три танковых батальона Народной милиции самопровозглашенной республики. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ВСУ атаковали место развертывания бронетанковых сил ЛНР в районе города Алчевска. Сайт отмечает, что «удары пришлись точно на позиции трех танковых батальонов». Потери Народной милиции уточняются.

Какие вооружения использовали киевские военные в ходе атаки, в процитированном материале не указывается.

Ранее в понедельник тот же интернет-ресурс сообщил, что украинским силовикам удалось прорваться вглубь территории ДНР на полтора километра на юге Донецкой области.

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