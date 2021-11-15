Avia.pro: армии Украины удалось прорваться вглубь территории ДНР на полтора километра на юге Донецкой области

Вооруженным силам Украины удалось прорваться вглубь территории самопровозглашенной ДНР на полтора километра на юге Донецкой области. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, Народная милиция не смогла сдержать противника на юге республики, «в результате чего украинским войскам удалось прорвать линию обороны и внедриться вглубь территории ДНР на 1,5 километра». Сайт отмечает, что в настоящий момент подразделения ВСУ размещены к северу от села Старомарьевка. Вероятность их броска к находящейся неподалеку Новой Марьевке «очень велика», указывается в процитированном материале.
Ранее тот же интернет-ресурс проинформировал, что под Луганском разгорелся «ожесточенный бой».
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