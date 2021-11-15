Avia.pro: армии Украины удалось прорваться вглубь территории ДНР на полтора километра на юге Донецкой области

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15 ноября 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженным силам Украины удалось прорваться вглубь территории самопровозглашенной ДНР на полтора километра на юге Донецкой области. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, Народная милиция не смогла сдержать противника на юге республики, «в результате чего украинским войскам удалось прорвать линию обороны и внедриться вглубь территории ДНР на 1,5 километра». Сайт отмечает, что в настоящий момент подразделения ВСУ размещены к северу от села Старомарьевка. Вероятность их броска к находящейся неподалеку Новой Марьевке «очень велика», указывается в процитированном материале.

Ранее тот же интернет-ресурс проинформировал, что под Луганском разгорелся «ожесточенный бой».

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