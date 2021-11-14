Издание Avia.pro: под Луганском вспыхнул «ожесточенный бой» между ВСУ и военными ЛНР

Под Луганском вспыхнул «ожесточенный бой» между Вооруженными силами Украины и военными непризнанной ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской интернет-прессы.
Сетевое издание Avia.pro пишет, что сегодня вечером в окрестностях Луганска разгорелся «ожесточенный бой». Портал отмечает, что, согласно имеющимся сведениям, киевские силы «активно подавляют» позиции противника с помощью БТР и БМП. Народная милиция ЛНР, в свою очередь, осуществила контратаку и нанесла минометные удары, указывается в процитированном материале. Также позиции ВСУ обстреливают крупнокалиберные пулеметы.
Как сообщалось ранее, издание The Mirror проинформировало, что британские десантники готовы к развертыванию на украинской территории на фоне опасения «вторжения» России в страну.
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