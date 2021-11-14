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Госсекретарь США назвал миграционный кризис «попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной»

, 23:03 Источник: РИА Новости

Госсекретарь США назвал миграционный кризис «попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной»
Энтони Блинкен, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует миграционный кризис как попытку отвлечь внимание западных стран от российских действий на границе с Украиной.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной»,- сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Также он отметил, что Блинкен провел в субботу встречу с польским коллегой Збигневом Рау. Представители обеих стран «осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали белорусского лидера решить первопричину наложенных Западом санкций - отказ народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод».

Прайс добавил, что Блинкен выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины.

«США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе»,- заключил представитель Госдепартамента.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что европейские страны сами создали условия для притока мигрантов.

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