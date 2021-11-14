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Путин заявил, что Европа сама создала условия для притока мигрантов

, 14:57 Источник: Россия 1

Путин заявил, что Европа сама создала условия для притока мигрантов
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, комментируя в воскресенье, 14 ноября, ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, заявил, что европейские страны сами создали условия для притока мигрантов.

Российский лидер подчеркнул, что теперь в Европе ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за возникший кризис.

Владимир Путин заметил, что РФ не имеет к происходящему "абсолютно никакого отношения", а все обвинения в адрес Москвы являются лишь желанием "перевести проблемы с больной головы на здоровую".

Ранее президент России сообщил, что узнал о миграционном кризисе из СМИ.

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