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Путин заявил, что узнал о миграционном кризисе на белорусско-польской границе из СМИ

, 14:03 Источник: Россия 1

Путин заявил, что узнал о миграционном кризисе на белорусско-польской границе из СМИ
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 ноября, сообщил журналистам, что узнал о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши из средств массовой информации.

Владимир Путин подчеркнул, что никогда раньше не обсуждал миграционный кризис на белорусско-польской границе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава РФ уточнил, что когда узнал о происходящем из СМИ, они с белорусским коллегой дважды говорили по телефону на тему кризиса.

Напомним, накануне около полусотни беженцев проникли в Польшу с территории Белоруссии, более двадцати из них к настоящему моменту задержаны.

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