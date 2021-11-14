Около полусотни нелегальных мигрантов в субботу прорвались на территорию Польши из Белоруссии

Около полусотни беженцев проникли в Польшу с территории Белоруссии, более двадцати из них к настоящему моменту задержаны. Об этом утром в воскресенье, 14 ноября, сообщила полиция Подляского воеводства.
Происшествие случилось накануне в районе Стажин. Подчеркивается, что в Польшу силой ворвались примерно пятьдесят человек. В розыске мигрантов, которые незаконно пересекли границу страны, принимал участие 21 полицейский, а также военнослужащие и сотрудники Пограничной стражи. К настоящему моменту задержаны 22 гражданина Ирака.
Отмечается также, что в другом месте мигранты, пытавшиеся перебраться в Польшу, бросали камни в стражей порядка, вследствие чего был поврежден шлем одного из них.
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