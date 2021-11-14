Сенатор Ковитиди заявила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши организовали США и их союзники
14 ноября 2021, 12:23
Сенатор Ольга Ковитиди днем в воскресенье, 14 ноября, оценила слова министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, назвавшей Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Ольга Ковитиди подчеркнула, что высказывания главы британского МИД Лиз Трасс выглядят поверхностными, далекими от подлинных причин, а также состояния миграционного кризиса, так как "всем известно", что его организовали американцы и их союзники.
Сенатор, комментируя в беседе с RT призыв министра иностранных дел Великобритании к России "оказать давление на белорусские власти", чтобы прекратить кризис, подчеркнула, что подобные слова политически некорректны и противоречат не только российским внешнеполитическим принципам, но и Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.
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