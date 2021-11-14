Глава МВД Украины сообщил, что Киев готов ввести режим ЧП в приграничных с Белоруссией областях

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о возможном введении режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях»,- высказал глава МВД.
Монастырский отметил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с восточной и южной части Украины.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Луцке прошло закрытое совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. После встречи стало известно, что Киев намерен построить специальные укрепления на границе с Белоруссией.
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