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Украина построит укрепления на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

, 21:45 Источник: РИА Новости

Украина построит укрепления на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Киев построит специальные укрепления на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей из-за миграционного кризиса в Европе. Об этом сообщил журналист одного из украинских телеканалов после закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Журналист уточнил, что Украина будет усиливать границу с Белоруссией в следующем году.

«Там будут временные сооружения ... Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции»,- пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В закрытом совещании по ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе приняли участие министры, главы областных госадминистраций, послы Литвы и Польши. Встреча проходит в украинском Луцке.

Ранее украинские военные заявили, что будут вести борьбу с диверсантами, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией. 

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