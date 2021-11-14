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Боррель считает, что русские не позволят Лукашенко перекрыть газ в Европу

, 17:38

Боррель считает, что русские не позволят Лукашенко перекрыть газ в Европу
Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу из-за санкций.

«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог перекрыть подачу газа в Европу, он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ»,- высказал дипломат в эфире телеканала France 24.

Президент РФ Владимир Путин уже говорил, что впервые услышал о миграционном кризисе на польско-белорусской границе из СМИ. По словам главы государства, Лукашенко не говорил ему, что хочет перекрыть поступление газа в Европу. Политик не исключает, что президент Белоруссии может реализовать озвученные угрозы, однако «ничего хорошего» в его поступке не видит. Российский лидер понимает, что это «нанесло бы большой ущерб энергетике Европы».

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал не воспринимать всерьез слова президента Белоруссии. 

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