Боррель назвал Россию «большим соседом» и «глобальным партнёром»

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14 ноября 2021, 17:25 Источник: Le Journal du Dimanche

Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о важности продолжения диалога между ЕС и Россией.

«Россия остается нашим большим соседом, глобальным партнером по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики»,- высказал он.

Боррель намерен продолжать диалог с российским руководством. Глава евродипломатии рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на ежегодном министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря. Верховный представитель ЕС напомнил, что уже виделся с российским дипломатом в сентябре в Нью-Йорке.

«Дипломатия заключается в ведении диалога даже с теми, с кем у вас сильные расхождения. Дипломаты получают зарплату за то, чтобы сохранять каналы коммуникации открытыми»,- резюмировал он.

Ранее Лавров выразил мнение, что миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах возник из-за политики западных стран.

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