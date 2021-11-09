Лавров заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии возник из-за политики западных стран

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9 ноября 2021, 14:01 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением всех норм международного гуманитарного права.

Сергей Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подчеркнул, что в сложившейся ситуации не следует забывать о том, "откуда ноги растут". А они, по словам российского дипломата, растут из политики, которую западные государства, в частности страны-члены НАТО и Евросоюза, проводили в отношении Ближнего Востока и севера Африки в течение многих лет, пытаясь навязать им лучшую жизнь.

Глава российского МИД заметил, что при всех шагах, которые обсуждаются для решения миграционного кризиса, следует помнить, по чьей вине все это сейчас происходит.

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