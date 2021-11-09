Глава МВД ФРГ Зеехофер заявил, что Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе

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9 ноября 2021, 10:09 Источник: Bild

полицейский на границе ФРГ, Patrick Pleul/dpa

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в рамках беседы с журналистами заявил, что Германия и Польша не могут самостоятельно справиться с ситуацией на границе. По его словам, в данном вопросе необходима помощь ЕС.

Хорст Зеехофер заявил, что следует помочь правительству Польши обезопасить внешнюю границу страны. "На самом деле это работа Еврокомиссии", – подчеркнул глава МВД Германии и призвал Европейский союз принять меры. По его словам, Варшава и Берлин не справятся со сложившейся ситуацией в одиночку.

Зеехофер уточнил, что необходима "структурная безопасность границ", а также призвал "публично поддерживать поляков".

Напомним, накануне были зафиксированы попытки силового перехода границы Белоруссии и Польши мигрантами.

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