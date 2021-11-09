Глава МВД ФРГ Зеехофер заявил, что Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в рамках беседы с журналистами заявил, что Германия и Польша не могут самостоятельно справиться с ситуацией на границе. По его словам, в данном вопросе необходима помощь ЕС.
Хорст Зеехофер заявил, что следует помочь правительству Польши обезопасить внешнюю границу страны. "На самом деле это работа Еврокомиссии", – подчеркнул глава МВД Германии и призвал Европейский союз принять меры. По его словам, Варшава и Берлин не справятся со сложившейся ситуацией в одиночку.
Зеехофер уточнил, что необходима "структурная безопасность границ", а также призвал "публично поддерживать поляков".
Напомним, накануне были зафиксированы попытки силового перехода границы Белоруссии и Польши мигрантами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.