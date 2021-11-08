Представитель Госпогранкомитета Белоруссии Бычковский сообщил о стрельбе на границе с польской стороны

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8 ноября 2021, 20:15 Источник: РИА "Новости"

беженцы, Patrick Pleul/dpa

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в рамках беседы с журналистами вечером в понедельник, 8 ноября, сообщил о стрельбе в районе границы Белоруссии и Польши.

Антон Бычковский, комментируя сегодня информацию о выстрелах на белорусско-польской границе, уточнил, что стрельба слышна с польской стороны.

Ранее сегодня стало известно, что несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока совершили попытку пересечения границы Белоруссии и Польши. В белорусском Госпогранкомитете назвали текущую ситуацию с беженцами крайне напряженной.

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