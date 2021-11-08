Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер: на границе с Белоруссией находятся до четырех тысяч мигрантов

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8 ноября 2021, 19:21 Источник: РИА "Новости"

плакат с надписью "Откройте границы", Patrick Pleul/dpa

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания у президента на тему миграционного кризиса заявил, что на польско-белорусской границе находятся от 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Петр Мюллер также подчеркнул в понедельник, 8 ноября, что на территории Белоруссии нелегальных мигрантов, готовых пересечь польскую границу, сейчас больше десяти тысяч. Кроме того, по словам пресс-секретаря правительства Польши, службы страны постоянно информируют о том, что на территорию Белоруссии постоянно организовывают транспортировку людей из арабских стран.

Ранее сегодня стало известно, что президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с представителями правительства республики.

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