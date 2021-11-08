Президент Польши Дуда в понедельник проведет консультации с правительством из-за ситуации на границе

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8 ноября 2021, 16:48 Источник: Twitter

президент Польши Анджей Дуда, Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 8 ноября, созвал совещание с представителями правительства республики. Это произошло в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

В Бюро национальной безопасности Польши сообщили сегодня что Анджей Дуда в понедельник в 14.30 по местному времени (16:30 по Москве) проведет встречу с премьер-министром страны, а также с главами ведомств и руководителями служб республики.

Напомним, что ранее 8 ноября в правительстве Польши состоялось заседание кризисного штаба из-за ситуации на границе.

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