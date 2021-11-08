Войска территориальной обороны Польши готовятся к штурму белорусско-польской границы нелегальными мигрантами

В Польше сообщили о повышении боевой готовности войск территориальной обороны из-за ситуации на границе с Белоруссией.
«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию»,- сообщается в официальном Twitter Войск территориальной обороны.
«Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким»,- написано в сообщении.
О готовящемся массовом штурме белорусско-польской границы нелегальными мигрантами заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
«Очень тревожная информация с границы,- написал он в своем Twitter. - В Белоруссии, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу. Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».
В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев с вещами направилась к пропускному пункту на белорусско-польской границе «Брузги». Мигрантов, идущих по трассе в Гродненской области, запечатлели на видео.
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