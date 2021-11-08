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Войска территориальной обороны Польши готовятся к штурму белорусско-польской границы нелегальными мигрантами

, 13:46 Источник: РИА Новости

Войска территориальной обороны Польши готовятся к штурму белорусско-польской границы нелегальными мигрантами
Пограничник, Patrick Pleul/globallook.com

В Польше сообщили о повышении боевой готовности войск территориальной обороны из-за ситуации на границе с Белоруссией.

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию»,- сообщается в официальном Twitter Войск территориальной обороны.

«Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким»,- написано в сообщении.

О готовящемся массовом штурме белорусско-польской границы нелегальными мигрантами заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Очень тревожная информация с границы,- написал он в своем Twitter. - В Белоруссии, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу. Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев с вещами направилась к пропускному пункту на белорусско-польской границе «Брузги». Мигрантов, идущих по трассе в Гродненской области, запечатлели на видео.

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